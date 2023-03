Meteo Primavera – Maltempo a fasi alterne, stagione perturbata a lungo

Condizioni meteo attuali

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultima immagine sinottica si denota la presenza di un promontorio d’alta pressione che si estende sulla penisola Iberica portando tempo stabile; nel contempo una saccatura depressionaria porta maltempo e freddo dal nord-est europa fino ai paesi dei Balcani. Il Mediterraneo centrale è quindi interessato da un flusso mediamente Nordoccidentale, responsabile del passaggio di un rapido impulso instabile al sud e parte del centro, ma in un contesto termico decisamente mite per il periodo. Vediamo di seguito le previsioni meteo per la giornata odierna.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 12 Marzo: AL NORD: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità bassa in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito al Nord-Ovest. AL CENTRO: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità bassa sul versante adriatico e sole prevalente altrove. Al pomeriggio possibili acquazzoni sul Lazio centro-meridionale, asciutto con cieli soleggiati altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e disturbi da nuvolosità bassa sulle coste tirreniche. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale,sole prevalente in Sardegna. Al pomeriggio ancora locali fenomeni tra Calabria e Sicilia, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata residui fenomeni sugli stessi settori, prevalenza di cieli sereni altrove.

Confermato un peggioramento delle condizioni meteo per metà mese

Tendenza meteo – I principali modelli matematici confermano l’arrivo di una saccatura dal nord-atlantico; tempo in graduale peggioramento dalla giornata di domani 13 marzo. Neve in arrivo sulle Alpi a quote medio-alte, ma anche tra martedì e mercoledì sull’Appennino. Le temperature dopo subire un momentaneo rialzo, torneranno a scendere; atteso anche un passaggio temporalesco sulle regioni del centro-sud. Infine vediamo la possibile tendenza per la stagione primaverile.

CONTINUA A LEGGERE​