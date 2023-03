Meteo – Qualche nota di maltempo in atto in Italia, ma tempo in miglioramento nelle prossime ore: i dettagli

Tempo perturbato sull’Italia

Assistiamo nella giornata odierna a condizioni meteo mediamente perturbate sulla nostra Penisola, con rovesci sparsi o isolati e che colpiscono occasionalmente in maniera intensa, soprattutto nelle zone interne delle regioni centro-meridionali. Qualche rovescio è transitato anche su alcune aree del nord, specie nordest, con accumuli comunque mediamente deboli. Le temperature non hanno fatto registrare alcuna variazione di rilievo.

Fase instabile intramontabile sulla nostra Penisola

E’ fin dagli inizi di questa settimana che la nostra Penisola assiste a fasi alternate di generale stabilità ad altre in cui qualche rovescio subentra soprattutto lungo il versante tirrenico, in particolare il tratto che va dalla Toscana alla Campania. Questo a causa dell’intrusione di correnti più umide di matrice oceanica nel Mediterraneo centro-occidentale, sospinte da una profonda depressione sulla Mitteleuropa.

Tendenza a migliorare

Già in queste ore è possibile apprezzare un parziale miglioramento, con i rovesci che vanno sempre più localizzandosi a determinati settori dello stivale, principalmente interni. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo peraltro tale tendenza a migliorare sarà sostanzialmente confermata anche nelle prossime ore e pertanto nella serata odierna, come vedremo nel prossimo paragrafo. Clima che non subirà grossi scossoni rispetto a quanto osservato nei giorni scorsi.

