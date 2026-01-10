Meteo Torino – Spiccata variabilità in città, ma con stabilità persistente e calo termico: le previsioni

Piogge e rovesci insistono in alcune zone del Paese, con neve a quote medie

Un relativo miglioramento è avanzato in queste ore sulla nostra Penisola, dove a predominare sono comunque le correnti polari che alimentano il maltempo su parte delle Isole Maggiori e della Calabria, dove la neve scende fin sugli 800/1.000 metri. Le condizioni meteo appaiono relativamente migliori sulle regioni centro-settentrionali, Torino compresa come vedremo, mentre le temperature subiscono ovunque una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Previsioni meteo Torino oggi

Graduali schiarite sono avanzate in quel di Torino nella giornata odierna, con cieli partiti prevalentemente nuvolosi nella notte e divenuti sereni attualmente. Le condizioni meteo, pertanto, sono rimaste relativamente stabili e asciutte e tali resteranno per il resto della serata corrente, coerentemente con quanto avverrà su gran parte del Paese. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra gli 0°C di minima e i +11°C di massima circa.

Stabilità e bel tempo in arrivo per domani con temperature in calo

Nella giornata di domani domenica 11 gennaio le condizioni meteo all’interno del nostro Paese subiranno un relativo miglioramento, sia pur in un contesto che si manterrà in alcune zone ancora perturbato. A Torino non solo stabilità, ma anche bel tempo nella fattispecie di domani, con cieli pressoché sereni o, al più, in serata, poco o parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, subiranno una diminuzione sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi.

Cieli poco o parzialmente nuvolosi per lunedì

L’inizio della prossima settimana esordirà con maggiore nuvolosità a Torino, dove i cieli, nella giornata di lunedì 12 gennaio, si manterranno comunque per larga parte da poco a parzialmente nuvolosi. Addensamenti più consistenti saranno possibili solo in serata, con condizioni meteo che si manterranno comunque relativamente stabili e asciutte. Le temperature, anche in questo caso, sono attese in ulteriore diminuzione sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.