Meteo – Crescenti disturbi di maltempo con graduale ritorno dell’aria polare: ecco quando

Maltempo in azione sullo stivale, ma in miglioramento

Piogge e rovesci continuano ad imperversare sull’Italia centro-meridionale alimentati quest’oggi da un flusso di correnti ben più fredde di stampo polare marittimo che permettono la discesa della neve a quote medie. Le condizioni meteo, tuttavia, appaiono in miglioramento sui settori centrali e parte del sud, con temperature che, in ogni caso, risultano in netta diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Tempo più stabile per il prosieguo del Weekend, ma con qualche eccezione

Il prosieguo del Weekend vedrà un relativo miglioramento delle condizioni meteo rispetto a quanto assistito quest’oggi sullo stivale, con qualche eccezione di maltempo che insisterà solamente sulla Sicilia tirrenica e sul medio versante adriatico. Mentre nel primo caso la neve si confermerà dagli 800/1.000 metri, nel secondo potrà scendere a quote ben inferiori e fin sui 300/500 metri, in particolare in Abruzzo. Le temperature, in questo contesto, si attesteranno su valori pienamente invernali ovunque.

Anticiclone all’arrembaggio dell’Italia ad inizio settimana prossima

L’Alta pressione di matrice azzorriana torna alla ribalta sul bacino del Mediterraneo centrale e, già da lunedì 12 gennaio, porterà condizioni di maggiore stabilità sulla nostra Penisola. Tuttavia, la presenza di una saccatura depressionaria poco più ad ovest determinerà la risalita di correnti più umide sull’alto versante tirrenico, dove effettivamente potrà persistere qualche rovescio intermittente dalla sera di lunedì stesso e per tutta la prima parte di settimana. Possibili foschie e nebbie potranno inoltre tornare a generarsi su Pianura Padana e vallate interne nella notte e prime ore del mattino, in un contesto termico visto in aumento generale.

Crescenti disturbi di maltempo nella seconda metà della prossima settimana

Crescenti disturbi di maltempo potranno interessare l’Italia nella seconda metà della prossima settimana a causa di un nuovo e graduale arretramento dell’Alta pressione. Il flusso di origine polare marittima tornerà ad avanzare in direzione del nostro Paese, con maltempo e neve quantomeno in montagna entro il Weekend successivo (17-18 gennaio). Tuttavia, trattandosi questa di una tendenza, è ancora soggetta a variazioni anche radicali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

