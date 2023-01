Meteo Roma – Tempo stabile nei prossimi giorni grazie all’Alta pressione: ecco le previsioni

Condizioni meteo a Roma

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un campo d’alta pressione estendersi verso l’Italia dall’oceano Atlantico; tempo è in deciso miglioramento per l’arrivo da ovest dell’alta pressione atlantica che potrebbe insistere anche per l’inizio di febbraio. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo di Roma per oggi

Meteo Roma – Queste le previsioni meteo per oggi 31 Gennaio: bel tempo su Roma e sul Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio abbiamo avuto tempo stabile con cieli pienamente soleggiati sulla Capitale e su tutta la regione. Nessuna variazione farà fronte alle ore serali, con prevalenza di cieli sereni. Nuvolosità medio-alta in transito nella notte, ma senza fenomeni associati. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature invernali, comprese su Roma tra 3°C e 14°C, ma con ancora possibili gelate al primo mattino sui settori periferici orientali e settentrionali.

Meteo Roma domani

Meteo domani – Anche la giornata di domani, 1 Febbraio sarà all’insegna della stabilità atmoferica, con cieli in prevalenza soleggiati. Anche tra serata e nottata il tempo risulterà asciutto con possibili nubi basse lungo i settori costieri e qualche banco di nebbia o foschia sulla Capitale. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature invernali, comprese su Roma tra 3°C e 14°C, ma con ancora possibili gelate al primo mattino sui settori periferici orientali e settentrionali.

Tendenza meteo di Roma

L’alta pressione oceanica riuscirà a raggiungere ed affermarsi sul Mediterraneo centro-occidentale, ponendo fine alla prolungata fase di maltempo di stampo invernale. Le giornate trascorreranno stabili sul Lazio, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su Roma probabilmente anche durante la prima settimana del mese di febbraio. Temperature minime attese attorno ai +2/+3°C, ma con valori inferiori nelle aree periferiche, mentre le massime si porteranno attorno ai +14/+15°C, quindi vicine alle medie del periodo.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma in miglioramento per l'arrivo dell'alta pressione con tempo più stabile anche ad inizio febbraio. Temperature in linea con le medie o di poco superiori nei valori massimi.