Meteo Roma – Nubi in aumento sulla capitale, pioggia in arrivo tra domani ed il 1 maggio; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori della capitale! Campo barico ancora livellato attorno ai 1015 hPa garantirà un avvio di weekend stabile su gran parte dell’Italia. Tuttavia, il promontorio anticiclonico è in cedimento sul suo bordo settentrionale, determinando il passaggio di nubi con tendenza al peggioramento del tempo tra domani e l’avvio del mese di maggio. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma: sabato tra nubi e schiarite sulla capitale

Meteo Roma – Campo barico alto e livellato attorno ai 1015 hPa, favorirà un avvio di weekend ancora stabile sul Lazio. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su Roma e su tutta la regione, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità. Nel corso del pomeriggio atteso un deciso aumento della nuvolosità su Roma con i cieli che diverranno nuvolosi; non si escluse qualche goccia sporadica di pioggia, ma senza accumuli. Asciutto durante le ore serale, ma con cieli molto nuvolosi sul Lazio. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature miti e comprese tra i valori minimi di +11/+12°C ed i +21/+23°C del pomeriggio.

Domenica con piogge in arrivo sul Lazio

Alta pressione in definitivo cedimento determinerà un peggioramento del tempo. Bassa pressione in formazione sulla Sardegna piloterà molte nubi sul Lazio. Al mattino qualche goccia di pioggia non è escluso su Roma, ma senza accumuli significativi. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali più probabili sui settori interni del Lazio, ma con tendenza al diffuso peggioramento dalla sera con fenomeni estesi nottetempo. Su Roma le piogge saranno più probabili dal pomeriggio. Maggio al via con il maltempo, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

1 Maggio con il maltempo sul Lazio e su Roma

Mese di maggio al via con il maltempo sul Lazio. Festività dei lavoratori che trascorrerà con cieli molto nuvolosi o coperti per l’intero arco di giornata con precipitazioni diffuse. Piogge attese anche su Roma, occasionalmente anche di moderata/forte intensità. Rischio piogge e temporali anche tra martedì e mercoledì su Roma, poi torna l’alta pressione. Rimanete aggiornati!

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma in graduale peggioramento: oggi nubi in aumento, piogge in arrivo domenica con maltempo per il 1 maggio.