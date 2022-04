METEO – Tempo in miglioramento tra PASQUA e PASQUETTA con clima FREDDO, MALTEMPO in arrivo da metà settimana?

Pasqua con residuo maltempo su queste regioni

Buongiorno e buona Pasqua cari amici del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri, l’elevazione dell’anticiclone delle Azzorre fino alla Scandinavia ha permesso ad una saccatura di aria fredda di muoversi dalla Russia occidentale fino al Mediterraneo centrale. Questo ha portato acquazzoni e temporali sulle regioni centro-settentrionali a partire dalle ore pomeridiane. Nella giornata odierna il fronte freddo sposterà il maltempo sulle regioni meridionali, mentre al Centro-Nord le condizioni meteo tenderanno a migliorare con l’arrivo di ampie schiarite. Nel corso della seconda parte della giornata le condizioni meteo tenderanno a migliorare anche al meridione anche se con molta nuvolosità ancora in transito, ma con rovesci e temporali che però continueranno ad interessare Calabria, Sicilia e Puglia meridionale.

Più stabile a Pasquetta ma con clima fresco

Evoluzione sinottica per il lunedì di Pasquetta che vedrà il fronte freddo allontanarsi verso sud-est mentre un nucleo di aria fredda in arrivo da est si porterà tra Balcani ed Europa orientale. Fredde correnti settentrionali o nord-orientali andranno ad interessare la Penisola Italiana portando un ulteriore abbassamento delle temperature. Condizioni meteo per lo più stabili da Nord a Sud anche se sarà possibile ancora qualche fenomeno tra Puglia, Calabria e Sicilia e clima generalmente fresco con valori termici anche di 4-6 gradi sotto la media del periodo.

Prima parte della settimana piuttosto stabile

Nel corso della prima metà della prossima settimana avremo una circolazione depressionaria colma di aria fredda presente tra Balcani ed Europa orientale mentre una depressione nord atlantica si porterà sulla Penisola Iberica. Tempo per lo più stabile in Italia con cieli soleggiati da Nord a Sud, ma con l’asse freddo della circolazione ciclonica presente sui Balcani che potrebbe interessare i settori orientali dell’Italia. Le temperature tenderanno leggermente a risalire da martedì portandosi in media o ancora leggermente sotto la media del periodo.

