Meteo Torino – Cieli spesso nuvolosi e con qualche rovescio in arrivo in città: ecco le previsioni

Quadro perturbato sull’Italia

Il quadro rimane perturbato anche nella giornata odierna sull’Italia, con il maltempo che si è centrato e si centra tutt’ora principalmente al centro-sud, con il nord ai margini delle piogge (fatta eccezione per la Liguria). Le condizioni meteo si mantengono pertanto relativamente più stabili e asciutte a Torino, come vedremo, con temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Previsioni meteo Torino oggi

Cieli in prevalenza nuvolosi si susseguono fin dalle prime ore della notte odierna a Torino, dove tuttavia le condizioni meteo sono rimaste e rimangono relativamente più stabili e asciutte, come accennato in precedenza. Tale situazione, inoltre, si reitererà anche in serata, nonostante il maltempo continuerà ad azionarsi in altre zone della nostra Penisola. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese in città tra i +4°C di minima e i +13°C di massima circa.

Piovaschi in arrivo per domani

A seguito di qualche parziale schiarita in avanzamento nella notte, un nuovo peggioramento riguarderà Torino a partire dal mattino di domani domenica 8 febbraio, quando i cieli torneranno ad essere nuvolosi e con possibili piovaschi che, dal pomeriggio, coinvolgeranno ad intermittenza il capoluogo piemontese fino a sera, coerentemente con il deterioramento del quadro meteorologico atteso anche altrove. Le temperature, in questo contesto, non subiranno in città significative variazioni, risultando al più in lieve aumento nei valori minimi e in lieve diminuzione in quelli massimi.

Maltempo in arrivo anche per lunedì

Anche l’esordio della prossima settimana non apparirà limpido, anzi. Cieli rimarranno spesso nuvolosi a Torino, con rovesci di debole o moderata intensità intermittenti dalle prime ore della notte di lunedì 9 e fino ad almeno il pomeriggio. Un relativo miglioramento potrà interessare la città solo in serata, in un contesto di cieli sempre piuttosto nuvolosi. Le temperature, in questo caso, sono attese paradossalmente in aumento sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi a causa dell’ingresso di una ventilazione relativamente più mite.

