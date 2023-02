Meteo Torino – Dominio anticiclonico, tempo stabile anche nei prossimi giorni

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori piemontesi. Campo anticiclonico in affermazione sull’Europa, determina condizioni meteo stabili anche sull’Italia. Periodo con assenza di precipitazioni che proseguirà anche nel corso della prossima settimana, aggravando la situazione idrica di molti bacini idrografici. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Domenica di sole su Torino

Meteo Torino – Alta pressione in consolidamento, con valori al suolo fino a 1032-1033 hPa, garantirà un prosieguo di weekend stabile su tutto il Piemonte. Giornata di domenica 12 febbraio all’insegna del bel tempo su Torino con cieli prevalentemente sereni dal mattino alle ore serali. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Temperature in ripresa comprese tra i 0/+1°C della notte ed i +12/+13°C del pomeriggio.

Avvio di settimana con sole prevalente

Alta pressione ben salda sull’Europa e bacino del Mediterraneo garantirà un avvio di settimana stabile su tutto il Piemonte. Giornata di lunedì 13 febbraio all’insegna del bel tempo su Torino con cieli prevalentemente sereni dal mattino alle ore serali. Freddo di notte con valori minimi di +1°C nel centro città, ma con valori attorno allo zero in periferia, ed i +12/+13°C del pomeriggio. Dominio anticiclonico, prossima settimana ancora mediamente stabile, vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli.

Dominio anticiclonico sul Piemonte almeno fino al prossimo weekend

Meteo anomalo con siccità in aggravamento sul nord Italia. L’alta pressione in affermazione nel corso del weekend rimarrà ben salda sull’Italia anche nel corso della prossima settimana. Tempo che si manterrà quindi stabile su Torino anche nel corso dei prossimi giorni con temperature in ripresa sino a portarsi al di sopra delle medie del periodo nei valori massimi. Assenza di precipitazioni che si prolungherà quindi ad almeno altri 7 giorni. Rimanete aggiornati!





Meteo su Torino stabile per l'affermazione di un campo anticiclonico. Tempo anomalo con assenza di fenomeni fino al prossimo weekend.