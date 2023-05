Meteo Torino – Oggi maltempo sul Piemonte con piogge abbondanti, prossima settimana ancora incerta; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Meteo Torino – Vasta lacuna barica presente sull’Europa centro-meridionale rinnova condizioni meteo incerte anche sul nord Italia. Flusso umido orientale nella giornata odierna addosserà i fenomeni perlopiù alle regioni di Nordovest con precipitazioni abbondanti sui settori alpini. Prossimi giorni atteso un parziale miglioramento, ma con instabilità a ciclo diurno piuttosto vivace per gran parte della prossima settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Meteo Torino: oggi piogge abbondanti, allerta gialla sul capoluogo

Weekend al via con il maltempo sul Piemonte. Circolazione sud-orientale pilotata dalla ciclogenesi in azione sul Canale di Sicilia, addossa nubi e precipitazioni fin dal mattino sul Piemonte. Attese precipitazioni abbondanti in particolare sui settori alpini e cuneese, per le cui zone è presente un’allerta meteo arancione emessa dal Dipartimento della Protezione Civile. Precipitazioni insistenti attese anche su Torino, seppur meno abbondanti, dove è presente un’allerta meteo gialla. I fenomeni insisteranno anche durante le ore notturne. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Temperature con scarsa escursione termica e comprese tra i +11/+12°C della notte ed i +13/+14°C del pomeriggio.

Domenica instabile sul Piemonte, ancora rischio di piogge su Torino

Meteo Torino – Lacuna barica in lento indebolimento, determinerà un graduale miglioramento del tempo anche sul Piemonte. La circolazione, tuttavia, rimarrà ancora dai quadranti orientali, addossando nubi e precipitazioni sui settori centro-occidentali. Rischio pioggia tra mattino e primo pomeriggio anche su Torino, seppur con fenomeni meno intensi ed in via di esaurimento entro le ore serali. Prossima settimana ancora instabile, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Prossima settimana tra nubi, schiarite e locali acquazzoni sul Piemonte

Lacuna barica in parziale riassorbimento la prossima settimana, ma permarranno condizioni meteo instabili. Lunedì sul Piemonte attese nubi alternate a schiarite, ampie nel corso del mattino; tempo asciutto su Torino. Instabile nel corso del pomeriggio sui settori alpini. Martedì situazione sostanzialmente invariata con tempo asciutto su Torino ed acquazzoni pomeridiani sui settori alpini; tra mercoledì e giovedì tempo incerto con acquazzoni e temporali a ciclo diurno in accentuazione con possibile coinvolgimento anche di Torino. Rimanete aggiornati!

