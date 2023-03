Meteo – Violente raffiche di vento hanno sferzato il Friuli Venezia Giulia, provocando diversi disagi: i dettagli

Miglioramento del tempo in Italia

Dopo l’ondata di maltempo che ha portato i suoi effetti fino alla prima metà della giornata odierna sulla nostra Penisola e che si è manifestata anche attraverso l’arrivo di una forte ventilazione che ha provocato diversi disagi in Friuli Venezia Giulia come vedremo anche nel presente editoriale, un campo di Alta pressione di matrice afroazzorriana sta avendo la meglio, tornando ad espandersi sul Mediterraneo centro-occidentale. Le condizioni meteo infatti appaiono generalmente stabili e asciutte come suggeriscono le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico.

Fase più stabile avviata

Con la rimonta del suddetto campo di Alta pressione di origine afroazzorriana si apre sulla nostra Penisola una fase di tempo più stabile e asciutto, dominata proprio dalla predetta figura barica sul Mediterraneo centro-occidentale. Nonostante ciò non mancheranno delle eccezioni di maltempo nei prossimi giorni (scopri dove) dovute essenzialmente a lievi oscillazioni del flusso perturbato che afferma la sua presenza appena oltralpe.

Violente raffiche di vento hanno sferzato il Friuli Venezia Giulia nella serata di ieri

La giornata di ieri, oltre ad essere caratterizzata da piogge e rovesci, è stata anche parecchio ventosa, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali della nostra Penisola, con le correnti che provenivano dai quadranti settentrionali e che, nel caso del Friuli Venezia Giulia (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TRIESTE, CONSULTATE IL NOSTRO SITO), come accennato precedentemente, ha causato anche diversi disagi, come approfondiremo nel prossimo paragrafo.

Chiusa e poi riaperta la ex Strada Provinciale 48, rimosse le piante cadute da squadre di volontari

Stando a quanto si apprende dal sito “ilgazzettino.it” diversi alberi sarebbero caduti nella serata di ieri nel Friuli Venezia Giulia e in particolare sulla ex Strada Provinciale 48 a causa delle impetuose raffiche di vento, con una pianta che avrebbe invaso la carreggiata, costringendo alla chiusura temporanea del tratto compreso tra Fornalis di Cividale del Friuli e Prepotto. Dopo che un paio di squadre di volontari hanno operato ripristinando la situazione alla normalità, il tratto è stato riaperto. Non sono risultate persone coinvolte e, pertanto, non si sono fortunatamente registrate vittime e/o feriti legati all’accaduto.

