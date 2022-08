METEO – Violentissima ondata di maltempo causa morti e feriti in Corsica: venti da uragano, si aggrava il bilancio

Italia alle prese con una violenta ondata di maltempo

La situazione resta critica in alcune regioni italiane e proprio la giornata odierna sarà quella peggiore per alcune zone, soprattutto parte del nordest e del centro Italia dove sono già in atto forti temporali. La regione maggiormente colpita dal maltempo è stata la Toscana dove i fortissimi venti e le piogge hanno causato vittime e feriti, oltre che urgenti evacuazioni. Anche nelle ultimissime ore altri forti temporali hanno colpito la zona tra Firenze e Lucca con altri ingenti danni. Situazione difficile anche in Emilia Romagna e nel pesarese, nelle Marche. Drammatica la situazione anche nella vicina Corsica dove si contano al momento 6 morti e almeno 20 feriti. Leggi anche: Violentissima grandinata colpisce la Romagna, danni e crolli

Disastro maltempo in Corsica, 6 morti e 20 feriti

Situazione drammatica in queste ore anche nella vicina Corsica dove si è andato ad aggravare il bilancio della pesantissima ondata di maltempo che ha colpito il Paese. Stando a quanto si legge su adnkronos.com, sono ora 6 i morti della violenta ondata di maltempo che ha colpito la Corsica mentre sono 20 i feriti, di cui quattro gravissimi e in pericolo di vita. Questo è quanto ha reso noto il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, che ha parlato eventi violentissimi e anche imprevedibili con tale intensità. Un bilancio provvisorio, ha precisato, perché non ci sono ancora notizie “delle persone che erano in mare”. Non solo pioggia ma anche venti da uragano con raffiche che in molte zone hanno superato i 200 km/h. Leggi anche: Forte peggioramento, nubifragi in arrivo in tutte queste regioni

Venti oltre i 200 km/h

Oltre le piogge torrenziali, come detto, si sono abbattuti in Corsica dei venti da uragano con raffiche che hanno superato i 220 km/h, provocando crolli, panico e purtroppo anche vittime e feriti. Scene di panico si sono verificate anche all’aeroporto di Ajaccio ma qui fortunatamente senza gravi conseguenze sulle persone. Fenomeni meteo quasi estremi anche in Italia come abbiamo detto in apertura dell’articolo. Di seguito riportiamo invece un altro violento episodio avvenuto pochi giorni fa al sud, in Salento. Leggi anche: Caldo nella norma e frequenti temporali nei prossimi giorni?

Tromba d’aria nel leccese

Nel corso delle ultime 48 ore anche parte del sud è stato colpito da improvvisi e violenti temporali, soprattutto il Salento dove si è verificata anche una tromba d’aria. Stando a quanto riportato da lagazzettadelmezzogiorno.it, il vortice, proveniente dal mare, è arrivato sulla spiaggia facendo volare ombrelloni, lettini e sdraio e mettendo in fuga i pochi turisti che erano rimasti. Le fortissime raffiche di vento hanno sradicato alcuni alberi, divelto la segnaletica stradale, danneggiato i dehors di alcuni locali, pali delle luce e alcuni vetri degli stabilimenti in zona.

