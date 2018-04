Meteo week end: stabilità generale sull’Italia, rovesci o temporali su alcune regioni nel pomeriggio. Temperature massime in graduale aumento

Meteo week end: stabilità generale sull’Italia, rovesci o temporali su alcune regioni nel pomeriggio – Il week end che stiamo vivendo in queste ore è caratterizzato dal punto di vista climatico da ampie schiarite e tempo in prevalenza stabile su gran parte del nostro Paese, grazie ad un esteso campo di alta pressione che continua a tenerci compagnia ormai già da qualche giorno. I valori pressori risultano in costante aumento e la circolazione instabile che ha determinato la formazione di attività temporalesca diffusa sui rilievi risulta in rapida attenuazione. Tuttavia, residui fenomeni instabili potranno ancora manifestarsi all’estremo sud e sulle Isole maggiori tra il pomeriggio e la primissima serata: ne risulteranno infatti colpite nelle prossime ore le regioni di Sardegna, Sicilia, Calabria e Basilicata con locale o sporadico interessamento dei relativi settori costieri. Bel tempo altrove con locale nuvolosità innocua sui rilievi che tenderà ad alternarsi ad aperture ma senza fenomeni di rilievo.