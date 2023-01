Meteo weekend – Italia ancora nella morsa del freddo, con temperature sotto media e neve a quote piuttosto basse

Clima invernale almeno fino a fine mese in Italia, a seguire potrebbe tornare l’alta pressione

Dopo l’irruzione artica della scorsa settimana, una circolazione depressionaria con aria molto fredda in quota si è isolata sul bacino del Mediterraneo portando clima invernale su tutta la Penisola ed anche neve a bassa quota. Nel corso dei prossimi giorni e fino a fine mese altra aria fredda in arrivo da nord-est continuerà ad alimentare tale figura barica, lasciando la Penisola Italiana in un contesto climatico invernale. Ma con l’arrivo di febbraio l’alta pressione atlantica potrebbe espandersi verso il vecchio continente, portando temperature più miti.

Ancora maltempo nei prossimi giorni soprattutto al Sud, vortice depressionario in approfondimento

Un minimo di bassa pressione si approfondirà tra oggi e domani sulle regioni meridionali dell’Italia portando un peggioramento meteo localmente anche intenso. Precipitazioni che interesseranno soprattutto i settori Peninsulari del Sud con temporali possibili su Molise e Puglia. Possibilità di fenomeni anche sul medio Adriatico con quota neve in calo soprattutto in prossimità del weekend fin verso i 400-600 metri sull’Appennino centro-meridionale.

Weekend con freddo diffuso in Italia ed anche neve a bassa quota su alcune regioni

Gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS mostrano per l’ultimo weekend di gennaio un robusto anticiclone ancora presente in Atlantico ed esteso fino al Mare del Nord, mentre una vasta area depressionaria si estenderebbe dall’Europa nord-orientale fino al bacino del Mediterraneo, lasciando spazio alle correnti nord-orientali di continuare a far affluire aria fredda verso la nostra Penisola. Clima quindi invernale sull’Italia con temperature di 4-6 gradi al di sotto delle medie del periodo. Inoltre al Sud e sul medio versante adriatico dovremmo avere anche dell’instabilità atmosferica con possibili di piogge, acquazzoni e neve a quote relativamente basse. Neve che sull’Appennino centrale potrà spingersi fino a quote collinari e fin verso i 700-1000 metri al Sud e sulle Isole. Possibile interessamento dell’Italia da un fronte freddo in discesa sui Balcani poi nei giorni della merla, ancora presto però per entrare nei dettagli.

Tendenza meteo: mese di febbraio che potrebbe vedere una maggiore ingerenza dell’alta pressione

Prossima settimana daremo il benvenuto a febbraio, ultimo dei mesi dell’inverno. Tendenza meteo per la prossima settimana che mostra ancora clima freddo per l’Italia con correnti per via via più asciutte. Principali modelli che concordano infatti su un anticiclone delle Azzorre meno sbilanciato verso nord e dunque con una maggiore ingerenza verso il continente, Mediterraneo incluso. Prima decade di febbraio che potrebbe dunque vedere nel complesso condizioni meteo decisamente più stabili e clima più mite.

