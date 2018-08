Terremoto oggi Molise, 18 agosto 2018: scossa M 2.9 in provincia Campobasso – Dati INGV

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, registrata oggi, sabato 18 agosto 2018, una scossa di M. 6.2 in Costa Rica alle ore 01:22 (italiana) con ipocentro 35 km di profondità. Segnalati danni lievi e blackout, ma nessun danno a persone. Nelle prossime ore seguiranno nuovi aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia.

Previsioni meteo Italia per oggi – Al Nord: Al mattino piogge sparse su Romagna e Veneto, più asciutto altrove con nubi sparse e schiarite anche ampie. Al pomeriggio ancora acquazzoni sparsi specie su Alpi e Appennini, tempo stabile sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata ancora piogge sparse sulle montagne e sulle pianure orientali, nubi sparse sulle altre zone alternate a locali spazi di sereno. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo. Venti deboli Nord Occidentali. Mari generalmente poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino cieli sereno o poco nuvoloso e tempo generalmente stabile. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo generalmente asciutto sia sul Tirreno che sull’Adriatico ma con nubi sparse, possibili piogge solo in Appennino. In serata cieli poco nuvolosi su tutte le regioni senza fenomeni di rilievo salvo qualche pioggia sui rilievi. Temperature minime senza variazioni e massime in aumento. Venti deboli o moderati da Ovest. Mari poco mossi o localmente mossi. [….]