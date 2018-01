Terremoto oggi Toscana 31 gennaio 2018, scossa M 2.1 in provincia di Lucca – Dati Ingv

Terremoto Toscana oggi, mercoledì 31 gennaio 2018: scossa di magnitudo 2.1 a Camaiore

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha registrato due scosse di terremoto nella notte di oggi, mercoledì 31 gennaio 2018. Alle ore 00:12, sisma M 2.2 costa siracusana, ipocentro a 32 chilometri di profondità. Epicentro in mare, 32 chilometri ad est di Siracusa. Alle ore 00:29, scossa di magnitudo 2.1 Tirreno meridionale, ipocentro a 32 chilometri di profondità.

Alle ore 8:09 di oggi, lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Toscana. Ipocentro a 6 chilometri di profondità. Epicentro a Camaiore, in provincia di Lucca. Evento localizzato 9 chilometri a nord est di Viareggio, 17 chilometri a sud est di Massa, 19 km a nord ovest di Lucca. 22 km a sud est di Carrara. Non ci sono altre scosse da segnalare nella mattinata. […]