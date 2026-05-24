Meteo – Avvio dell’Estate tra alta pressione e ritorno dell’instabilità? La tendenza

Tempo estivo sull’Italia estivo con sole e caldo

Alta pressione in consolidamento sul Mediterraneo centro-occidentale con valori pressori al suolo sino a 1025 hPa sull’Italia. In tal modo le condizioni meteo risultano diffusamente stabili con sole prevalente e temperature massime che sulla Pianura Padana e settori centrali tirrenici toccheranno e supereranno la soglia dei +30°C. Qualche disturbo a ciclo diurno si rinnoverà sui settori interni della Calabria ed occasionalmente della Sicilia, ancora interessate da una residua circolazione settentrionale.

Prossima settimana al via con l’alta pressione e caldo estivo, poi torna qualche temporale

Meteo dal 25 al 31 maggio – Centro di calcolo probabilistico europeo mostra la persistenza di anomalie positive di pressione sull’Europa centro-occidentale e bacino del Mediterraneo, mentre negative tra Scandinavia, Russia ed Europa orientale. Alta pressione che potrebbe quindi insistere sul Mediterraneo centro-occidentale, ma con possibili infiltrazioni instabili in quota responsabili del ritorno di qualche disturbo a ciclo diurno al nord e settori interni Peninsulari. Temperature che si manterranno al di sopra delle medie del periodo, mentre saranno scarse le precipitazioni specie lungo le coste e pianure.

Giugno al via con qualche disturbo, ma con temperature estive

Meteo inizio Estate meteorologica – Stagione estiva dal punto di vista meteorologico al via con il mese di giugno. Alta pressione che secondo i centri di calcolo potrebbe prolungarsi sino all’inizio del mese di giugno, ma con possibili maggiori infiltrazioni fresche in quota specie al nord e parte del centro dove potrebbe accentuarsi l’instabilità, seppur in un contesto climatico decisamente estivo.

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