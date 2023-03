Meteo – Correnti umide in ingresso nel Mediterraneo nel Weekend, occhio a qualche nota di maltempo, ecco dove

Qualche nota di maltempo insiste sull’Italia

A seguito di una giornata caratterizzata comunque mediamente da instabilità sul medio versante adriatico e sulle regioni meridionali, con il particolare interessamento della Calabria, le condizioni meteo in serata sembrano non subire significative variazioni, con piogge e rovesci che si azionano ancora sui medesimi settori e con neve in montagna. Le temperature, in questo contesto, non subiscono scossoni rilevanti rispetto ai valori registrati negli scorsi giorni.

Pausa di maltempo in arrivo

A partire già dalla prossima notte un campo di Alta pressione di matrice subtropicale tornerà ad espandersi verso il Mediterraneo centrale, portando un miglioramento delle condizioni meteo generale sulla nostra Penisola che si tradurrà nella cessazione della fenomenologia. Il tempo tornerà pertanto generalmente stabile e asciutto, con temperature che quando non stazionarie tuttavia, subiranno una diminuzione. Si tratterà di una pausa dal maltempo che durerà non più di qualche giorno.

Nel Weekend risalita di correnti umide e più calde, cieli spesso nuvolosi e qualche possibile pioggia

Nel corso del prossimo Weekend la stabilità già inizierà a vacillare sull’Italia a causa dell’affondo di una saccatura depressionaria sui settori più nordoccidentali del continente africano. Tale evoluzione, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, richiamerà correnti più umide e più calde sul Mediterraneo centrale, responsabili di cieli spesso nuvolosi sulla nostra Penisola e dell’arrivo di qualche possibile pioggia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Deboli e isolati rovesci per sabato, fenomeni più consistenti nella seconda metà di domenica

Deboli e isolati rovesci saranno pertanto possibili in virtù di quanto fin qui scritto nel corrente editoriale sulla nostra Penisola e in particolare sui settori più occidentali della stessa, con cieli nuvolosi su buona parte del Paese nella giornata di sabato 18 marzo. In quella di domenica 19 le condizioni meteo tenderanno ulteriormente a peggiorare con l’ingresso di fenomeni possibilmente più consistenti su Toscana, Lazio e Sardegna. Tuttavia tale tendenza è ancora soggetta ad importanti cambiamenti: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

