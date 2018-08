Meteo domani 17 agosto 2018: bel tempo al mattino, temporali al pomeriggio al centro-sud Italia

Al Nord: Al mattino condizioni di generale stabilità con sole prevalente salvo qualche nube anche compatta su Piemonte e Valle d’Aosta. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto su coste e pianure, possibili acquazzoni invece sulle Alpi e sugli Appennini. In serata piogge e temporali ancora sull’arco alpino e localmente sulle zone pedemontane, cieli sereni o poco nuvolosi sugli altri settori. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti Meridionali. Mari da poco mossi a mossi.