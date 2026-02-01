Meteo Italia – Residuo maltempo all’estremo sud, momentanea tregua al centro-nord

Situazione sinottica
Situazione sinottica caratterizzata da un Anticiclone delle Azzorre defilato sul vicino Atlantico, mentre una seconda area altopressoria è presente tra Scandinavia e nord della Russia con valori al suolo sino a 1035 hPa. In tal modo, un corridoio perturbato si distende dall’Atlantico verso l’Europa, pilotando impulsi instabili anche sul Mediterraneo centrale dove è in azione un vortice ciclonico sul Mar Ionio.
Oggi residui fenomeni su parte del sud
Ciclogenesi pari a 992 hPa in transito sul Mar Ionio determinerà residuo maltempo sulle regioni meridionali. Attese piogge e locali temporali specie sul Sicilia, Calabria, Basilicata e Salento. Ulteriore miglioramento serale, salvo residui fenomeni sui settori tirrenici di Sicilia e Calabria. Tempo asciutto sul resto d’Italia, salvo residui addensamenti al Nordovest e medio Adriatico.
Prima parte della prossima settimana con momentaneo miglioramento
Avvio della prossima settimana che farà registrare un momentaneo miglioramento sull’Italia con ampie schiarite tra mattino e primo pomeriggio, specie al centro-sud e Sicilia. Qualche fenomeno potrà attardarsi sulla Calabria tirrenica. Nuovo peggioramento dalla sera al Nordovest con nevicate nottetempo a bassissima quota tra Piemonte ed entroterra ligure.
Torna il maltempo tra martedì e mercoledì
Giornata di martedì che farà registrare il passaggio di un nuovo fronte perturbato al centro-nord con precipitazioni che risulteranno anche intense. Neve su Alpi e prealpi a bassissima quota, sino a ridosso delle pianure nel Piemonte. Profonda ciclogenesi in risalita mercoledì verso il medio-basso Tirreno, alimentando la fase di maltempo con fenomeni diffusi e rischio nubifragi al centro-sud. Migliora al nordovest, seppur con residui fenomeni.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.