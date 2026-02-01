Meteo Italia – Residuo maltempo all’estremo sud, momentanea tregua al centro-nord

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un Anticiclone delle Azzorre defilato sul vicino Atlantico, mentre una seconda area altopressoria è presente tra Scandinavia e nord della Russia con valori al suolo sino a 1035 hPa. In tal modo, un corridoio perturbato si distende dall’Atlantico verso l’Europa, pilotando impulsi instabili anche sul Mediterraneo centrale dove è in azione un vortice ciclonico sul Mar Ionio.

Oggi residui fenomeni su parte del sud

Ciclogenesi pari a 992 hPa in transito sul Mar Ionio determinerà residuo maltempo sulle regioni meridionali. Attese piogge e locali temporali specie sul Sicilia, Calabria, Basilicata e Salento. Ulteriore miglioramento serale, salvo residui fenomeni sui settori tirrenici di Sicilia e Calabria. Tempo asciutto sul resto d’Italia, salvo residui addensamenti al Nordovest e medio Adriatico.

Prima parte della prossima settimana con momentaneo miglioramento

Avvio della prossima settimana che farà registrare un momentaneo miglioramento sull’Italia con ampie schiarite tra mattino e primo pomeriggio, specie al centro-sud e Sicilia. Qualche fenomeno potrà attardarsi sulla Calabria tirrenica. Nuovo peggioramento dalla sera al Nordovest con nevicate nottetempo a bassissima quota tra Piemonte ed entroterra ligure.

Torna il maltempo tra martedì e mercoledì

Giornata di martedì che farà registrare il passaggio di un nuovo fronte perturbato al centro-nord con precipitazioni che risulteranno anche intense. Neve su Alpi e prealpi a bassissima quota, sino a ridosso delle pianure nel Piemonte. Profonda ciclogenesi in risalita mercoledì verso il medio-basso Tirreno, alimentando la fase di maltempo con fenomeni diffusi e rischio nubifragi al centro-sud. Migliora al nordovest, seppur con residui fenomeni.

