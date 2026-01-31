Meteo Torino – Weekend nuvoloso, ma stabile. Qualche piovasco arriva per inizio settimana, le previsioni

Tempo stabile al centro-nord, Torino compresa. Maltempo sulle isole e Calabria

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano spaccate a metà tra la relativa stabilità al centro-nord e che riguarda anche Torino, come vedremo, e il maltempo anche intenso sulle Isole Maggiori e Calabria, dove la neve si attesta peraltro a quote di montagna. Qualche rovescio sparso si sta in queste ore espandendo lungo il medio-basso versante adriatico, con qualche fiocco anche in Abruzzo a partire dai 1.100/1.200 metri. Le temperature, in questo contesto, non subiscono inoltre significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Previsioni meteo Torino oggi

Cieli piuttosto nuvolosi si segnalano fin dalle prime ore della notte odierna a Torino nella giornata odierna, con le condizioni meteo che sono rimaste tuttavia relativamente stabili e asciutte, così come nel resto del centro-nord. Tale situazione si reitererà anche per tutto il resto della serata corrente, in controtendenza con quanto avverrà più a sud. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +3°C di minima e i +10°C di massima circa.

Cieli nuvolosi anche per domani

Il Weekend trascorrerà in larga parte con cieli sostanzialmente nuvolosi a Torino, senza che ciò comporti tuttavia l’ingresso di fenomenologia rilevante: le condizioni meteo, pertanto, resteranno relativamente stabili e asciutte anche nella giornata di domani domenica 1° febbraio in città, coerentemente con quanto avverrà su buona parte dello stivale, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Qualche piovasco in arrivo per lunedì

Cieli resteranno cupi anche per l’esordio della prossima settimana, nonché lunedì 2 febbraio, con le condizioni meteo che potrebbero subire un lieve e ulteriore peggioramento entro sera a Torino, quando qualche piovasco potrebbe effettivamente coinvolgere il capoluogo piemontese. Le temperature, in questo caso, sono attese in diminuzione nei valori massimi, al netto della stazionarietà di quelli minimi.

