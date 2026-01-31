Meteo – Febbraio parte invernale con neve fin quasi in pianura e con possibili nubifragi: i dettagli

Instabilità coinvolge ancora una parte del Paese

Nella giornata odierna una parte del nostro Paese risente ancora del passaggio di una perturbazione di stampo polare marittimo sul Mediterraneo, con piogge e temporali che si sono attivati principalmente sulle Isole Maggiori e sulla Calabria, con fenomeni localmente anche intensi. Qualche rovescio sparso sta cominciando peraltro ad attivarsi anche sul medio-basso versante adriatico, con fiocchi in Abruzzo a partire dai 1.100/1.200 metri. Neve sulle montagne siciliane e calabresi a quote non dissimili.

Maltempo per il prosieguo del Weekend

Il prosieguo del Weekend vedrà ancora l’Italia essere interessata dalla coda della perturbazione, con piogge e possibili temporali localmente anche intensi che si riverseranno ancora e soprattutto su Sicilia e Calabria, specie nella notte e con parziale interessamento della Puglia meridionale. Nella seconda in particolare bufere di neve potranno riversarsi sul relativo Appennino a partire dai 1.000/1.200 metri. Atteso un relativo miglioramento sul resto del Paese, al netto del ritorno di qualche rovescio sparso sulla Sardegna occidentale entro sera.

Avvio di settimana più stabile, ma poi peggiora per martedì

L’esordio della prossima settimana vedrà l’Italia essere interessata da maggiore stabilità e relativo bel tempo grazie ad un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo, al netto di qualche piovasco isolato che potrà interessare in particolare i settori più occidentali dello stivale. Un nuovo peggioramento, anch’esso di stampo polare marittimo, avanzerà sulla nostra Penisola tuttavia già da martedì 3 febbraio, con piogge e possibili temporali anche localmente intensi al centro-nord e neve che, al nordovest, potrà scendere fino a quote quasi pianeggianti.

Inizio di Febbraio dinamico

La dinamicità che ha caratterizzato la totalità del corrente mese di gennaio, piuttosto piovoso sulla nostra Penisola, contrassegnerà anche ed almeno la prima settimana di febbraio, con piogge e possibili temporali e nubifragi frequenti e a più riprese, specie lungo il versante tirrenico e con neve in montagna. L’inverno continua a fare il suo compito senza eccessi, con temperature che pertanto resteranno spesso allineate alla media di riferimento, al netto di un temporaneo richiamo caldo solamente al sud e parte del centro previsto proprio per martedì 3.

