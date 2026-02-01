Meteo Milano – Nubi basse e foschie sino ad inizio settimana, poi nuovo peggioramento

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata da un momentaneo miglioramento al centro-nord per l’allontanamento verso il Mar Ionio di un vortice di bassa pressione, ma dalla prossima settimana sono attesi nuovi impulsi perturbati. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano domenica 1 febbraio

Giornata di domenica al via con nubi basse e foschie su Milano, ma senza fenomeni associati. Nel corso del pomeriggio attesi cieli nuvolosi, ma con tempo asciutto. Insistono le nubi basse tra la sera e la notte con nuova riduzione di visibilità. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in lieve flessione e comprese tra +1/+3°C di minima ed i +7/+8°C di massima.

Meteo Milano lunedì 2 febbraio

Nuova settimana al via con una mattinata caratterizzata da nubi basse e foschie su Milano, ma con tempo asciutto. Nel corso del pomeriggio attesi cieli nuvolosi. Graduale peggioramento nottetempo con l’arrivo di deboli fenomeni sulla Lombardia occidentale. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +1/+3°C di minima ed i +6/+7°C di massima.

Prossima settimana nuovi impulsi perturbati

Dopo la tregua dal maltempo tornano le umide correnti oceaniche sull’Italia. Nuovo intenso peggioramento nella giornata di martedì sulla Lombardia con fenomeni abbondanti e neve sino a quote medio-basse. Momentaneo miglioramento atteso per la prima parte di mercoledì, poi possibile nuovo peggioramento con ritorno di piogge e neve sulle Alpi.

