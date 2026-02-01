Meteo Roma – Stabilità con sole fino ad inizio settimana, poi torna il maltempo; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata da un momentaneo miglioramento al centro-nord per l’allontanamento verso il Mar Ionio di un vortice di bassa pressione, ma dalla prossima settimana sono attesi nuovi impulsi perturbati. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Mese di febbraio al via con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Lazio, attesi cieli sereni o poco nuvolosi su Roma. Qualche innocuo addensamento potrà transitare durante le ore pomeridiane e serali, ma con tempo asciutto. Ampie schiarite nottetempo. Ventilazione in rotazione dai quadranti settentrionali. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in lieve calo su Roma e comprese tra i +5/+7°C di minima ed i +14/+15°C di massima.

Meteo Roma lunedì 2 febbraio

Meteo che si manterrà stabile sino avvio di settimana. Giornata di lunedì che farà registrare condizioni meteo ancora diffusamente stabili con ampie schiarite tra mattino e pomeriggio. Nubi in progressivo aumento dalla sera, ma senza fenomeni associati. Temperature in lieve calo su Roma e comprese tra i +2/+4°C di minima ed i +13/+14°C di massima.

Prossima settimana nuovi impulsi perturbati

Dopo la tregua dal maltempo tornano le umide correnti oceaniche sull’Italia. Nuovo intenso peggioramento tra martedì e mercoledì sul Lazio con fenomeni abbondanti e neve in Appennino a quote medio-alte. Momentaneo miglioramento atteso per giovedì, poi a seguire potrebbe giungere una nuova intensa perturbazione.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile con tempo asciutto sino ad inizio settimana, poi nuovo intenso peggioramento.