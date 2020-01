METEO EPIFANIA – TERREMOTO MODELLISTICO, COLPO di SCENA. Arriva il FREDDO, ma ci sono delle novità, i dettagli

Sinottica europea attuale La situazione sinottica europea attuale vede un vasto promontorio anticiclonico di origine azzorriana estendersi su tutta l’Europa centro-occidentale, con lo scorrimento di aria più fredda invece sui Paesi europei orientali. Tale scenario apporta condizioni meteo generalmente stabili su tutta la nostra Penisola, con tempo asciutto e cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi in Italia, che registra oltretutto temperature sopra la media quasi ovunque soprattutto nei valori massimi. Nebbie nei prossimi giorni in Pianura Padana e vallate Nel corso delle ultime mattinate si sono segnalati vari episodi nebbiosi non solo in Pianura Padana, ma anche nelle vallate italiane. Si tratta di nebbia “di avvezione”, di quella nebbia cioè che si genera a contrasto tra un suolo più freddo e lo scorrimento di aria più mite negli strati atmosferici immediatamente superiori. Per tale motivo, è un fenomeno che si riscontra generalmente nella parte finale dell’inverno o quella inizia della primavera, ma non è rarissimo trovarlo anche nel pieno della stagione invernale. E difatti nei prossimi giorni saranno ancora probabili episodi simili nelle medesime zone. Epifania in compagnia del freddo artico Per quanto riguarda le previsioni valide invece per l’Epifania, gli ultimi aggiornamenti modellistici dei principali centri di calcolo hanno presentato importanti mutamenti. In particolare, l’Italia verrà si interessata dal freddo di origine artico continentale, con un calo termico anche sensibile, ma le precipitazioni potrebbero essere veramente poche sulla nostra Penisola, almeno rispetto a quanto previsto fino a qualche aggiornamento fa. Vediamo quali sono le differenze allora.

Quali le differenze con gli aggiornamenti precedenti? Nei passati giorni analizzando in questa sede le emissioni del modello americano GFS, esso mostrava in concomitanza dell’arrivo del freddo anche precipitazioni importanti: basti pensare che fino a qualche aggiornamento fa, l’accumulo totale previsto era di oltre 1 metro di neve sull’Appennino abruzzese, quantità che comunque sia sembrava onestamente eccessiva. Nelle ultime emissioni però le precipitazioni sono state ridimensionate molto, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Epifania con freddo secco? Dunque modelli alla mano quali sono ora le previsioni valide per l’Epifania? Freddo sicuramente si. La quantità di neve che cadrà è invece certamente ancora da capire. Al momento nevicate sarebbero previste in maniera sparsa a quote collinari per la sola giornata di domenica 5 gennaio, lasciando quasi a secco la giornata di lunedì 6 quando le precipitazioni potrebbero colpire in maniera solamente locale. Questo a causa di una maggior ingombranza dell’Anticiclone delle Azzorre che negli ultimi aggiornamenti è mano mano emersa.