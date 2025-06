Meteo – Estate pronta a ruggire, Anticiclone verso la subtropicalizzazione con temperature in aumento: i dettagli

Maltempo ormai un ricordo sull’Italia

Il maltempo costituisce ormai un ricordo per il nostro Paese, con piogge e temporali che si sono esauriti già dalla tarda notte tra domenica 8 e lunedì 9 giugno e condizioni meteo che sono tornate pertanto da ieri generalmente stabili e asciutte, risentendo di un campo di Alta pressione di matrice afroazzorriana che abbraccia interamente il bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Le temperature, in questo contesto, subiscono un graduale aumento quando non appaiono stazionarie.

Stabilità e bel tempo generali anche per oggi e nelle prossime ore

Tale quadro meteorologico così presentato è in vigore anche quest’oggi, con condizioni meteo stabili e asciutte ovunque e accompagnate da cieli pressoché sereni o al più poco nuvolosi e tali resteranno anche nelle prossime ore. Vengono meno tutte le eccezioni di maltempo, anche quelle che negli scorsi giorni hanno interessato il settore alpino, grazie al netto consolidamento dell’Anticiclone afroazzorriano sul nostro Paese. Le temperature, in questo contesto, confermeranno di base una certa stazionarietà rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore o al più un lieve e ulteriore aumento.

Prossimi giorni verso la subtropicalizzazione dell’Anticiclone

I prossimi giorni vedranno una subtropicalizzazione del campo di Alta pressione che sta attualmente abbracciando l’intero stivale, a causa di una goccia fredda in passaggio tra la Spagna e la Francia che richiama giocoforza correnti più calde di natura africana sul nostro Paese. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, pertanto, le temperature subiranno un ulteriore e graduale aumento su valori di diversi gradi superiori alla media di riferimento.

Clima pienamente estivo

Il clima nei prossimi giorni risulterà di conseguenza pienamente estivo, con temperature generalmente superiori alla media di riferimento anche di diversi gradi, con picchi locali fin sui +37/+38°C nelle pianure interne di Lazio e Sardegna entro la giornata di venerdì 13 giugno; in questo contesto, tuttavia, non è possibile escludere qualche plausibile eccezione pomeridiana di maltempo, su cui approfondiremo in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

