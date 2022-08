METEO – Forte MALTEMPO colpisce il nord Italia, crollo parziale di un ponte e chiusure in Val d’Aosta. I dettagli

Forti temporali in atto su parte d’Italia

Il tempo è peggiorato già da giorni su Alpi, Prealpi e pianure a nord del Po dove si sono verificati temporali anche di forte intensità. Situazione difficile in Trentino a causa di un alluvione lampo che ha colpito la zona di Valdaora con colata di fango ed evacuazioni immediate. Forte maltempo in queste ore anche al centro Italia e nelle zone interne del sud oltre che sulle isole, soprattutto in Sicilia sud-orientale e nel nuorese in Sardegna. Sono molte le situazioni difficili ma ancora una volta la nostra attenzione si sposta al settentrione dove i violentissimi temporali hanno provocato frane e crolli, come accaduto anche a Cervinia. Leggi anche: Alluvione lampo al nord Italia, zone colpite

Crolla parte di un ponte, molti i disagi

I temporali dei giorni scorsi hanno provocato qualche problema anche a Breuil-Cervinia, dove in località Chateau è improvvisamente crollata parte del ponte che collega la strada poderale al campo da golf, nella zona della buca 15. Si tratta di un tratto molto conosciuto e usato anche da turisti e come conferma il sindaco di Valtournenche, Jean Antoine Maquignaz, – nessuno è rimasto coinvolto dal cedimento. Immediatamente è stata messa in sicurezza la zona che è stata interrotta anche al transito dei pedoni. Leggi anche: Piogge e temporali, ecco cosa attendersi nei prossimi giorni

Arrivata ordinanza comunale

Come si legge nell’ordinanza comunale, “l’eventuale crollo di ulteriori parti potrebbe comportare gravissime conseguenze tali da far ritenere sussistere una situazione di assoluto rischio per l’incolumità delle persone e la sicurezza del transito pedonale”. Leggi anche: Settimana di ferragosto con caldo nella norma e frequenti temporali?

CONTINUA A LEGGERE

Ondata di caldo al termine

Nel corso delle prossime ore i disturbi pomeridiani saranno in aumento e i temporali guadagneranno strada in tutto il centro-sud, arrivando anche nelle zone costiere. Nel corso della giornata di domani, instabilità pomeridiana interesserà soprattutto il centro-sud e nelle zone interne i fenomeni potrebbero essere anche di forte intensità.

Seguiteci come sempre sulla nostra pagina

Noi vi ricordiamo di restare sintonizzati sul nostro sito dove potete scoprire tutte le notizie di attualità, cronaca, terremoti e meteo in tempo reale e sempre aggiornate. Vi ricordiamo inoltre di iscrivervi anche al nostro canale Youtube.