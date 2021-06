METEO – Il MALTEMPO si abbatte sulla FRANCIA, interessata da GRANDINE e TORNADO; il video

Grandinate e tornado si sono abbattuti in Francia

Meteo – La Francia nella giornata di ieri si è ritrovata nella linea di demarcazione tra l’aria fresca in discesa dal nord Atlantico e quella molto calda in risalita dal nord Africa. Lungo la linea di convergenza tra la due masse d’aria hanno preso forma celle temporalesche che hanno dato vita a fenomeni particolarmente intensi. L’elevata energia in gioco e le forzanti dinamiche hanno favorito l’evoluzione in alcuni casi anche in supercelle, ovvero dotate dell’updraft rotante, come è stato il caso del comune di Neuvy-en-Beauce, colpito da un tornado con danni ad un campanile, oltre alle linee elettriche. Forti grandinate hanno invece colpito l’area de La Borgogna-Franca Contea, dove la grandine ha raggiunto un diametro anche di 8-10 cm, distruggendo numerose auto e danneggiando alcuni tetti. Il maltempo ha interessato anche la città di Parigi, dove in basso è visibile la violenta grandinata che ha colpito la capitale francese.