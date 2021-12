METEO IMMACOLATA – Aria ARTICA e PERTURBAZIONI in serie, ecco la TENDENZA per l’ITALIA

Maltempo in atto in Italia

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Sono in atto piogge e temporali sulle regioni del centro come preannunciato nei precedenti editoriali, che accompagneranno quest’altra perturbazione per l’esordio di dicembre. Nel corso della giornata odierna le piogge risulteranno piuttosto intense specie sui settori Tirrenici dove sono attesi accumuli fin’oltre i 100 millimetri. Ma vediamo dove.

Attese piogge, temporali e nevicate vediamo dove

Focus maltempo – Questo giovedì sarà caratterizzato da un vasto fronte perturbato che insisterà sulle regioni del centro-sud, mentre al nord le condizioni meteo risulteranno più stabili: nel corso delle ore diurne sono attese forti piogge specie tra Lazio, Toscana e Campania, con precipitazioni sparse sui settori centrali e sulla Sardegna; specie sui crinali appenninici le piogge potranno raggiungere i 100 millimetri tra Lazio e Abruzzo. Tra pomeriggio e sera è atteso un calo della quota neve che potrà toccare i 1400 metri sull’Appenino, con accumuli piuttosto abbondanti sui versanti Tirrenici. Tempo più stabile sulle regioni settentrionali e sull’estremo meridione, dove i cieli risulteranno poco o irregolarmente nuvolosi.

Fine settimana nuovo affondo artico in Italia, ecco le zone coinvolte

Domani vivremo un lieve miglioramento delle condizioni meteo al centro-nord, mentre al sud avremo ancora maltempo; verso il fine settimana vivremo un nuovo peggioramento, grazie ad un affondo freddo che apporterà maltempo invernale: una vasta circolazione depressionaria proveniente dal mare del nord, tra sabato e domenica dispenserà maltempo invernale sull’Italia, con un peggioramento che si paleserà dapprima sulle regioni settentrionali. Temperature dunque previste in calo e nuove nevicate in montagna, in Appennino ma anche a quote collinari al nord. Immacolata che potrebbe essere ancora caratterizzata da maltempo? Scopriamolo insieme!

