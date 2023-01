Meteo Italia – Cede l’anticiclone, tempo in progressivo peggioramento con freddo e neve nei prossimi giorni

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata da un flusso principale perturbato ondulato ed in transito mediamente al di sopra del 45°N, assumendo una componente Nordoccidentale tra Balcani e Mediterraneo orientale dove va ad alimentare un’ansa depressionaria. Un esteso e coriaceo campo anticiclonico è in rinforzo sul vicino Atlantico con massimi pressori fino a 1040 hPa a ridosso delle Azzorre, mentre il campo barico è in decisa flessione sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. In tale contesto le condizioni meteo sull’Italia volgono verso un progressivo peggioramento con nubi e qualche pioggia in arrivo entro fine giornata, poi nel corso della prossima settimana sono attesi freddo e neve.

Cede l’anticiclone: oggi nubi in aumento e qualche fenomeno su parte del centro-nord

Meteo in peggioramento sull’Italia. Già nel corso della giornata odierna l’alta pressione verrà erosa dal flusso umido Atlantico, con meteo in peggioramento su parte del Paese. Avremo infatti molte nubi di passaggio da nord a sud con deboli precipitazioni sul medio-alto Tirreno e settori alpini. Dalla sera deciso peggioramento al Nordest e versante tirrenico con fenomeni diffusi, nevosi sulle Alpi a partire dai 1000-1300 metri in calo sin verso i 600-800 metri sui settori centro-orientali.

Domani instabile al nord e settori tirrenici

Flusso Nordoccidentale piloterà una perturbazione ad inizio settimana sull’Italia. Avremo molte nubi su gran parte del Paese con fenomeni attesi lungo il versante Tirrenico, settori occidentali delle Isole Maggiori, Liguria, Lombardia e regioni di Nordest. Attesi temporali tra Calabria tirrenica e Campania. Aria fredda di matrice polare marittima raggiungerà l’Arco Alpino, dove la neve è attesa sin verso i 500-800 metri, mentre sull’Appennino centro-settentrionale a partire dai 1100-1400 metri, sino i 900-1100 metri del settore ligure-emiliano. Prossima settimana invernale, attesi nuovi impulsi freddi. Vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli.

Prossima settimana invernale sull’Italia con neve anche a bassa quota

L’Inverno tornerà finalmente sull’Italia nel corso della prossima settimana. L’anticiclone si defilerà in pieno oceano Atlantico, lasciando aperta la strada alle fredde correnti polari in discesa sin verso il bacino del Mediterraneo. La prossima settimana vedrà l’Italia attraversata da una serie di impulsi freddi, responsabili di condizioni meteo invernali, specie al centro-nord, con tante neve in arrivo su Alpi ed Appennino. Possibili episodi nevosi a bassissima quota su parte del nord. Seguite i prossimi aggiornamenti per tutti i dettagli!

