Meteo Italia: prosegue la fase molto poco invernale, possibile peggioramento sul finire della prima decade

Situazione sinottica ed evoluzione prossime ore in Italia

Campo di alta pressione che si estende dal basso Atlantico verso l’Europa centro-occidentale con massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Questo porta condizioni meteo asciutte in Italia ma con alcune eccezioni. Nelle prossime ore avremo infatti il transito di un blando cavetto d’onda in quota il quale porterà anche locali pioviggini specie su Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana. Giornata di domani che potrebbe vedere qualche pioggia anche sulla Sardegna ma evoluzione meteo senza sostanziali variazioni fino al weekend.

Epifania con l’alta pressione in lento cedimento e temperature in flessione

Principali modelli che confermano per il resto di questa prima settimana di gennaio condizioni meteo stabili in Italia con nebbie, nubi basse e al più qualche pioviggine. Poco da segnalare anche per il giorno dell’Epifania quando solo le temperature potrebbero calare un pochino. Con l’arrivo del primo weekend di gennaio l’alta pressione dovrebbe comunque allentare un po’ la presa consentendo il transito di qualche blando passaggio instabile.

Dopo il weekend possibile un rapido peggioramento meteo in Italia

Ultimi aggiornamenti che mostrano con l’arrivo del prossimo weekend un ulteriore cedimento dell’alta pressione in sede mediterranea. Sull’Atlantico troviamo un vasto e profondo vortice depressionario che si muoverà verso est. Entro l’inizio della prossima settimana sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano il transito di una piccola saccatura sul Mediterraneo centrale con rapido peggioramento meteo per l’Italia. Temperature comunque ancora piuttosto miti ed in generale superiori alle medie del periodo.

Primo mese dell’inverno condizionato dallo stratcooling avvenuto sul finire dell’anno

Se dobbiamo attenerci solo alla letteratura il superamento della soglia di condizionamento NAM, che ha raggiunto negli ultimi giorni di dicembre valori intorno a +2.3, ci dice che dovremmo attenderci circa 30-60 giorni di vortice polare compatto. Nella migliore delle ipotesi un gennaio con pochi spunti invernali dunque ma nel caso peggiore buona parte dell’inverno che potrebbe completamente trascorrere anonimo con spunti freddi non prima della seconda metà di febbraio. Tuttavia questo è solo uno degli indici e la tendenza meteo dunque non può che arrestarsi a massimo 10 giorni da oggi.

