Meteo Italia – Rimonta l’alta pressione, ma non mancheranno residui disturbi

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dall’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso l’Europa centro-occidentale con massimi pressori sino a 1025 hPa, mentre un’ansa depressionaria si distende dall’est Europa sino al Mediterraneo centrale. Flusso umido perturbato principale che torna ad alzarsi di latitudine scivolando sul nord Europa. Sull’Italia campo barico in ripresa al centro-nord, mentre una residua circolazione depressionaria sul Mediterraneo meridionale interessa ancora l’estremo sud.

Domenica con sole prevalente, salvo residui disturbi all’estremo sud

Ansa depressionaria in riassorbimento, favorirà un prosieguo di weekend stabile su tutta l’Italia. Giornata di domenica che vedrà infatti cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Paese, salvo residui disturbi sulla Sicilia orientale. Stabilità che si rinnoverà anche nel corso del pomeriggio, salvo innocui addensamenti sui settori montuosi, specie alpini, ed occasionali acquazzoni sui settori interni della Sicilia. Stellato nottetempo.

Avvio di settimana con qualche disturbo al sud e medio adriatico

Alta pressione che manterrà i suoi massimi pressori in particolare sull’Europa occidentale e parte di quella centrale, mentre un flusso più fresco settentrionale permarrà tra i Balcani ed il Mediterraneo sud-orientale. Qualche disturbo tenderà quindi a rinnovarsi sul medio Adriatico e parte del sud sino a martedì con possibili acquazzoni e temporali a carattere irregolare.

Temperature in graduale ripresa, ma senza eccessi

Weekend con temperature tardo estive sull’Italia, ma senza eccessi ed in linea con il periodo. Attesi infatti valori massimi attorno ai +26/+28°C al nord, Sardegna e medio Adriatico, mentre mediamente attorno ai +28/+30°C sul resto del Paese. Avvio di settimana con ulteriore aumento termico con valori vicini ai +30°C da nord a sud, salvo temperature inferiori lungo le coste adriatiche.

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