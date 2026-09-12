Meteo – Ultime note di maltempo in arrivo con temporali: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Serata di maggiore stabilità in Italia, ma attenzione a qualche temporale

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico proiettano un relativo miglioramento delle condizioni meteo in avanzamento su buona parte dello stivale, con qualche rovescio o temporale insistente tuttavia al sud, in particolare sulla Calabria. Tale scenario si ripeterà per tutta la serata alle porte, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Ultime note di maltempo in arrivo per domani

Nella giornata di domani domenica 13 settembre le condizioni meteo tenderanno ulteriormente a migliorare sul nostro Paese. Tuttavia, rovesci o temporali continueranno ad insistere in maniera sparsa nella prossima notte sui settori jonici della Sicilia e della Calabria, con attivazione di nuova instabilità nel pomeriggio che coinvolgerà principalmente i settori più interni delle medesime regioni. Un nuovo miglioramento è atteso per la serata, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro-orientale e Calabria centro-meridionale con quantitativi deboli fino a puntualmente moderati su Sicilia orientale e Calabria meridionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni di rilievo. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani:Per la giornata di oggi, sabato 12 settembre 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Puglia: Salento, Bacini del Lato e del Lenne

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

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