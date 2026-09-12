Meteo – Residua instabilità in arrivo in Italia nelle prossime ore, con rovesci e possibili temporali: i dettagli

Condizioni di stabilità e bel tempo al centro-nord, peggiora al sud

Nella giornata odierna le condizioni meteo risultano visibilmente stabili e asciutte soprattutto sulle regioni settentrionali e sul medio Tirreno, con un peggioramento che invece investe il meridione e il medio versante adriatico. Piogge e temporali localmente anche intensi si azionano in particolare sul settore tirrenico meridionale, con temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale a disposizione già nella giornata di ieri aveva indotto il Dipartimento della Protezione Civile ad emettere un’allerta valida per oggi per alcuni settori del Paese. L’instabilità non si è fatta attendere mentre sulle aree non coinvolte dalla stessa è in atto un clima prettamente tipico dell’estate settembrina, con i valori più o meno allineati alla media di riferimento.

Prossime ore con relativo miglioramento e residua instabilità in Italia

Le prossime ore vedranno un nuovo, timido aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale capace di assicurare maggiore stabilità e bel tempo su tutta la nostra Penisola. Tuttavia, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, qualche nucleo di maltempo continuerà ad azionarsi in maniera residuale in particolare sulla Calabria, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Rovesci e possibili temporali ancora sulla Calabria in serata

L’afflusso persistente di correnti più umide e instabili di matrice atlantica alimenterà una fase di maltempo per la Calabria nel corso delle prossime ore, con rovesci e possibili temporali occasionalmente ancora intensi che interesseranno in maniera sparsa la regione. Le condizioni meteo resteranno invece decisamente migliori altrove, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi e con temperature che, mediamente, confermeranno i valori registrati nelle precedenti 24 ore, con clima pertanto tardo-estivo.

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