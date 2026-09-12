Meteo – Settimana che esordisce con stabilità e bel tempo prevalenti, poi peggiora con nuovi temporali: i dettagli

Tempo perturbato al sud e parte del centro, meglio al nord

L’afflusso di correnti più fresche e instabili di matrice atlantica in afflusso dai quadranti nordorientali alimenta una finestra di maltempo sulle regioni meridionali e sul medio versante adriatico, con l’attivazione di piogge e temporali occasionalmente anche intensi, specie sulla Calabria. Le temperature, in questo contesto, non subiscono mediamente significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo tipiche dell’estate settembrina soprattutto al nord e sul medio Tirreno.

Allerta meteo della Protezione Civile in alcune regioni del sud

Il quadro previsionale aveva già indotto ieri la Protezione Civile ad emettere un’allerta valida per alcuni settori del meridione, attualmente alle prese con il maltempo. Le prossime ore vedranno un relativo miglioramento delle condizioni meteo, con qualche nota instabile insistente in particolare proprio sulla Calabria. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente valori stazionari rispetto a quelli registrati nelle precedenti 24 ore.

Prosieguo del Weekend con maggiore stabilità e bel tempo, con inizio di settimana simile

Il prosieguo del Weekend vedrà condizioni meteo di prevalente stabilità e bel tempo, anche se rovesci e possibili temporali potranno attivarsi ancora nell’estremo sud, sia questa notte che, specialmente, il pomeriggio di domani domenica 13 settembre, quando i fenomeni si concentreranno essenzialmente sulle zone più interne della Calabria e, soprattutto, della Sicilia. Settimana che partirà sulla falsa riga con miglioramento su questi settori e possibilità di qualche disturbo sul medio versante adriatico piuttosto localizzato, con stabilità altrove.

Peggioramento in arrivo per martedì?

Un possibile peggioramento raggiungerà successivamente la nostra Penisola per la giornata di martedì 15 settembre a causa di un nuovo impulso instabile di stampo atlantico che affonderà principalmente sul settore balcanico, ma con piogge e temporali che torneranno ad interessare anche le regioni meridionali e il versante adriatico italiano. Le temperature, in questo contesto, non subiranno ancora una volta significative variazioni, rimanendo su valori non distanti dalla media di riferimento.

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