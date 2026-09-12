Meteo – Prosieguo del Weekend con stabilità e bel tempo su gran parte d’Italia, ma attenzione al maltempo residuale

Italia tagliata in due tra il bello e il cattivo tempo

Il passaggio di un cavo perturbato di natura atlantica in affondo sul settore balcanico taglia in due il nostro Paese, provocando un netto miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali e sul medio Tirreno e rovesci e temporali ancora in attivazione sul medio versante adriatico e sud, specie in Calabria, dove i fenomeni appaiono occasionalmente intensi. Le temperature, in questo contesto, non subiscono mediamente significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Lieve aumento di pressione in serata

Un lieve aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale provocherà in serata un relativo miglioramento, con gran parte della fenomenologia attivatasi nel corso di questo pomeriggio in esaurimento e condizioni meteo che potranno rimanere perturbate solamente in Calabria, dove si attendono rovesci ancora residuali e perlopiù sparsi. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente una certa stazionarietà rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prosieguo del Weekend con tempo in ulteriore miglioramento

Un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo è inoltre atteso per il prosieguo del Weekend, grazie alla nuova spinta dell’Anticiclone afroazzorriano verso il bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, gran parte del nostro Paese vedrà la sussistenza di tempo visibilmente stabile e asciutto, con qualche eccezione ancora presente al sud, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche nucleo temporalesco persistente all’estremo sud

Rovesci e possibili temporali continueranno ad azionarsi sulle zone joniche della Sicilia e della Calabria in maniera sparsa tra questa notte e la mattinata di domani domenica 13 settembre, con instabilità pomeridiana in attivazione nel pomeriggio sulle zone più interne delle due regioni. Le condizioni meteo altrove si manterranno decisamente più stabili e asciutte e con temperature peraltro in nuovo e lieve aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi.

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