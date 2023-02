Meteo – Maltempo in arrivo nelle prossime ore in Italia con neve a quote relativamente basse: i dettagli

Ancora instabilità sulla nostra Penisola

Come da diversi giorni a questa parte si è assistito sull’Italia al ritorno del maltempo peraltro di tipico stampo invernale a causa dell’ingresso di correnti siberiane nel Mediterraneo centrale che hanno innescato una perturbazione. Piogge e nevicate anche a quote molto basse e con fiocchi finanche in pianura specie sul versante adriatico si sono susseguite negli ultimi giorni, con temperature in generale abbassamento e clima pertanto invernale in tutto il Paese.

Tempo instabile anche quest’oggi

Come evidenziano anche le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola rimangono oggi mediamente perturbate a causa di un vortice depressionario sito poco a nord delle coste nordafricane. Il maltempo pertanto si concentra su alcuni settori meridionali dove non a caso la Protezione Civile ha diramato già ieri un’allerta meteo valida per oggi. Le temperature, come scritto precedentemente, si attestano su valori invernali, in linea alla media del periodo se non addirittura ad essa inferiori.

Prossime ore con maltempo insistente in Italia

Ma è soprattutto nelle prossime ore che il maltempo estenderà il suo raggio d’azione: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo un minimo depressionario sito poco a nord delle coste nordafricane si approfondirà ulteriormente provocando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola. Ne derivano piogge, ma anche nevicate a quote relativamente anche basse poiché il vortice depressionario è alimentato da correnti più fredde di natura artica, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo in arrivo per la serata al sud

Nel mirino del maltempo si troveranno ancora una volta alcune delle aree meridionali in particolare la Sicilia, ma anche la Calabria specie versante jonico, con piogge e nevicate a quote anche relativamente basse e comprese tra i 300 e gli 800 metri, dipendentemente dalle aree di riferimento e comunque tendenzialmente più basse man mano che ci si avvicina al cosentino. Qualche rovescio potrebbe insistere nelle prossime ore anche in Abruzzo, con fiocchi plausibili finanche in pianura. Relativamente più stabile altrove.

