Meteo – Nuovo maltempo alle porte dell’Italia, ma con temperature in aumento: ecco dove

Miglioramento in atto sull’Italia

Un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo permette un miglioramento delle condizioni meteo generale sulla nostra Penisola nella giornata odierna, con ultimi rovesci nella prima metà di giornata su alcune delle aree più meridionali dello stivale, per le quali la Protezione Civile aveva diffuso un’allerta valida per oggi. Le temperature, in questo contesto, continuano ad attestarsi su valori tipicamente invernali e generalmente inferiori alla media di riferimento.

Rovesci torneranno già nelle prossime ore

L’avanzamento di correnti più umide e instabili si direzioneranno tuttavia verso il Mediterraneo già dalla serata odierna, con condizioni meteo che, pertanto, subiranno un nuovo peggioramento, con piogge e rovesci di debole o al più moderata intensità in ingresso tra la Sicilia e la Calabria tirrenica. Altrove, il tempo si manterrà ancora una volta relativamente più stabile e asciutto, con temperature che, peraltro, subiranno già mediamente un primo aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Nuovo maltempo in arrivo in Italia

La pausa dal maltempo che in queste ore sta imperversando sulla nostra Penisola durerà non più di una manciata di ore. Già a partire dalla serata, come scritto nel precedente paragrafo, i primi rovesci si faranno strada, sebbene circoscritti e perlopiù deboli o moderati. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, questi si espanderanno su buona parte del medio-basso versante tirrenico entro la giornata di domani venerdì 9 gennaio, con qualche occasionale sconfinamento sul settore adriatico.

Neve in arrivo in Appennino

Sebbene il maltempo tornerà a colpire in maniera sparsa alcune aree dello stivale per la giornata di domani venerdì 9 gennaio, le temperature torneranno mediamente ad aumentare su valori tuttavia allineati alla media di riferimento, a causa di un richiamo di correnti tendenzialmente più miti innescato giocoforza dall’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine polare marittima. Nonostante l’aumento delle temperature, qualche nevicata riuscirà a scendere nuovamente sull’Appennino centrale a partire dai 1.200/1.600 metri, dipendentemente dai settori di riferimento.

