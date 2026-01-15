Meteo – Stabilità ai ferri corti sull’Italia, peggioramento alle porte con neve in arrivo: i dettagli

Quadro instabile sull’Italia
Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano in prevalenza stabili e asciutte grazie agli effetti portati al suolo da un campo di Alta pressione ancora dominante sul Mediterraneo centrale. Tuttavia, un corridoio di correnti più umide azionato da una saccatura in affondo poco più ad ovest determina qualche piovasco, e già da qualche giorno, sull’alto versante tirrenico. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo su valori tendenzialmente miti.
Ulteriori piovaschi in arrivo nelle prossime ore
Nel corso delle prossime ore ulteriori piovaschi raggiungeranno la nostra Penisola, rimanendo sempre confinati tra la Toscana e la Liguria, con fenomeni perlopiù deboli, ma estendendosi nella serata odierna anche su alcune delle aree più settentrionali dello stivale, in particolare su alto Piemonte e varesotto. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente i valori registrati nelle precedenti 24 ore.
Stabilità agli sgoccioli, un peggioramento è alle porte già da domani
Lo spostamento verso est della saccatura depressionaria in affondo sul Mediterraneo occidentale farà si che la stessa investirà direttamente il nostro Paese a partire dalla giornata di domani venerdì 16 gennaio. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, la stabilità portata dall’Anticiclone risulta pertanto già agli sgoccioli, con un peggioramento in arrivo sullo stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.
Maltempo su Sicilia e nordovest per domani, con neve in montagna
Nella giornata di domani venerdì 16 gennaio l’avanzamento della suddetta saccatura porterà piogge e rovesci sulla Sicilia e sulle regioni nordoccidentali, con attività elettrica, qualora presente, solo occasionale. La neve scenderà a quote di montagna, al nordovest a partire dai 1.000/1.200 metri, mentre sull’Etna i fiocchi scenderanno in serata non più in basso dei 1.700/1.800 metri. Qualche piovasco potrebbe inoltre coinvolgere le aree più meridionali della Sardegna, mentre sul resto del Paese le condizioni meteo dovrebbero mantenersi ancora una volta relativamente più stabili e asciutte, con temperature che non subiranno significative variazioni rispetto ai valori odierni.
Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.