Meteo – Maltempo in espansione nel Weekend, con piogge anche intense e neve in montagna: i dettagli

Qualche piovasco in giro per il Paese in un contesto in prevalenza stabile

Qualche piovasco continua ad aggirarsi su alcune aree del nostro Paese nella giornata odierna, in un contesto che rimane comunque in prevalenza stabile e asciutto grazie agli effetti portati al suolo da un campo di Alta pressione di origine azzorriana. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, attestandosi su valori mediamente superiori alla media di riferimento.

Peggioramento alle porte del Paese

La fase di relativa e prevalente stabilità va avanti sulla nostra Penisola da qualche giorno, anche se non sono mancati di tanto in tanto isolati piovaschi sempre concentrati sull’alto versante tirrenico. Tale parentesi è tuttavia al capolinea: un nuovo peggioramento sembra giungere su una parte del nostro Paese a partire dalla giornata di domani venerdì 16 gennaio, coinvolgendo i settori più occidentali dello stivale e più specificamente la Sicilia e il nordovest. La neve si attesterà ovunque a quote di montagna, anche se più basse nel secondo caso.

Maltempo in espansione nel Weekend

Il peggioramento in arrivo per domani è dovuto all’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine atlantica sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, con piogge e rovesci che si estenderanno, entro il Weekend, anche sul versante jonico dello stivale e, successivamente, per domenica 18 gennaio, anche su Campania e parte del centro, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. I fenomeni, localmente, potranno risultare anche intensi, anche se rimane difficile ipotizzare attività elettrica, al più occasionale.

Nevicate in arrivo sulle Alpi

Il settore più esposto alle nevicate è quello del Piemonte occidentale, che assisterà a fenomenologia ripetuta e a tratti insistente, con quota neve che si attesterà a partire dagli 800/1.100 metri e in possibile ulteriore abbassamento nella serata di domenica 18 gennaio fin sui 700/900 metri. Per domenica qualche nevicata potrà contestualmente azionarsi anche sul resto delle Alpi, con quote simili o leggermente più basse sulle Prealpi venete. Le temperature sono previste in diminuzione in particolare nella seconda parte del Weekend al settentrione.

