Meteo Palermo – Spiccata variabilità con altro maltempo in arrivo in città: ecco le previsioni

Maltempo in azione in Italia

Un vortice depressionario staziona sul Mar Tirreno e continua ad assicurare condizioni di maltempo sulla nostra Penisola, che si centrano principalmente su alcuni dei settori centro-meridionali, Palermo compresa, come vedremo, ma che hanno coinvolto in maniera residuale anche il Piemonte. Le temperature, inoltre, risultano mediamente in aumento sullo stivale, con clima comunque più mite sulle regioni centro-meridionali rispetto al settentrione.

Previsioni meteo Palermo oggi

Qualche piovasco ha interessato quest’oggi Palermo scaturendo al suolo un accumulo comunque decisamente debole dell’ordine di qualche millimetro. Le condizioni meteo in serata risulteranno invece relativamente stabili e asciutte, sia pur con cieli irregolarmente nuvolosi e nonostante il maltempo si concentri su alcune aree del centro-sud (scopri quali). Le temperature, in questo contesto, risultano comprese quest’oggi tra i +12°C di minima e i +17°C di massima circa.

Maltempo in arrivo anche per domani

Dopo una breve pausa che comincerà pertanto questa sera e si protrarrà fino alle prime ore della notte di domani venerdì 3 marzo a Palermo le condizioni meteo tenderanno a peggiorare dal mattino con l’ingresso dei primi piovaschi in intensificazione dal pomeriggio, con rovesci che, ad intermittenza, riguarderanno il capoluogo siciliano fino in serata così come avverrà in alcuni dei più vicini settori dello stivale. Le temperature, in questo contesto, sono attese in diminuzione nei valori massimi, al netto della stazionarietà di quelli minimi.