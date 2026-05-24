Meteo – Ponte del 2 giugno tra alta pressione e rischio temporali? Le ultimissime

Tempo estivo sull’Italia estivo con sole e caldo

Alta pressione in consolidamento sul Mediterraneo centro-occidentale con valori pressori al suolo sino a 1025 hPa sull’Italia. In tal modo le condizioni meteo risultano diffusamente stabili con sole prevalente e temperature massime che sulla Pianura Padana e settori centrali tirrenici toccheranno e supereranno la soglia dei +30°C. Qualche disturbo a ciclo diurno si rinnoverà sui settori interni della Calabria ed occasionalmente della Sicilia, ancora interessate da una residua circolazione settentrionale.

Alta pressione in lieve indebolimento per la fine di maggio

Ultima settimana di maggio che potrebbe far registrare ancora la presenza di un campo d’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, ma con possibili infiltrazioni instabili in quota responsabili del ritorno di qualche disturbo a ciclo diurno al nord e settori interni Peninsulari. Temperature che si manterranno al di sopra delle medie del periodo, mentre saranno scarse le precipitazioni specie lungo le coste e pianure.

Giugno al via con qualche disturbo, ma con temperature estive

Ultimi aggiornamenti modellistici mostrano un inizio del mese di giugno con i massimi pressori mediamente ad ovest dell’Italia, quindi con possibili maggiori infiltrazioni fresche in quota specie al nord e parte del centro dove potrebbe accentuarsi l’instabilità, seppur in un contesto climatico decisamente estivo. Ponte del 2 giugno che potrebbe quindi essere estivo dal punto di vista termico, ma con instabilità in accentuazione specie al nord e zone interne Peninsulari con rischio acquazzoni e temporali durante le ore pomeridiane. Vista la distanza temporale ancora significativa, vi consigliamo di rimanere aggiornati con i prossimi bollettini previsionali.

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