Meteo – La Protezione Civile diffonde l’allerta rossa, qualche nota di maltempo insiste in Italia, ecco dove

Tendenza a migliorare, ma in un contesto comunque perturbato in serata

Le condizioni meteo stanno tendendo in queste ore verso un miglioramento, ma in un contesto che rimane e rimarrà nella serata odierna mediamente perturbato in alcune aree dello stivale (scopri quali). Ciò che conta, tuttavia, è un’attenuazione e successiva cessazione dei fenomeni in Emilia Romagna, letteralmente travolta dall’ondata di maltempo che ha causato purtroppo anche 9 vittime. Le temperature, in questo contesto, non subiscono variazioni rilevanti rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Qualche nota di maltempo ancora in arrivo per domani

Il vortice depressionario si allontanerà dallo stivale nella giornata di domani giovedì 18 maggio, determinando un miglioramento delle condizioni meteo che si inserirà all’interno di un contesto comunque perturbato. Qualche nota di maltempo è infatti comunque attesa nella notte sul medio versante adriatico e, ad esempio, nel Lazio e sull’Appennino centro-meridionale tra mattino e pomeriggio, con possibili fenomeni temporaleschi localmente intensi. Qualche rovescio o temporale è atteso anche al nordovest, in particolare su arco alpino e prealpino, mentre altrove il tempo si manterrà relativamente più stabile e asciutto (anche in Emilia Romagna, dove tuttavia l’allerta resta massima come vedremo anche nel presente editoriale).

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse nelle prime ore della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche meridionali e versante adriatico dell’Abruzzo centro-settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, su zone interne del Lazio, settori appenninici di Abruzzo meridionale, Molise e Campania e sulle zone interne e rilievi di Basilicata centro-settentrionale e Puglia centrale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale a evoluzione pomeridiana, sui restanti settori di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia e su settori meridionali di Toscana e Umbria, settori orientali della Sardegna, rilievi della Sicilia settentrionale e della Calabria, con quantitativi cumulati deboli; da isolate a sparse prevalentemente dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, lungo i settori alpini centro-occidentali e sul Trentino Alto Adige, in estensione serale ai settori pedemontani del Piemonte e ai settori occidentali e meridionali della Sardegna, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: nelle prime ore, localmente forti nord-orientali sull’Appennino settentrionale e sui settori costieri della Toscana a nord dell’Elba, in rapida attenuazione. Mari: molto mossi il Mar Ligure al largo e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in graduale attenuazione; inizialmente e localmente molto mosso l’Adriatico centro-settentrionale, con moto ondoso in rapida attenuazione.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta rossa, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 18 maggio 2023:

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna bolognese

Lombardia: Bassa pianura orientale

Marche: Marc-6, Marc-5

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Marche: Marc-6, Marc-5

Toscana: Romagna-Toscana

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Molise: Litoranea

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Valtiberina.

