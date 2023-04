Meteo – Residuo maltempo per Pasquetta, ma con violente raffiche di vento in arrivo in Italia: ecco i dettagli

Instabilità caratterizza l’Italia anche quest’oggi

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano anche quest’oggi un quadro incline al maltempo sulla nostra Penisola, con piogge e rovesci che attualmente la riguardano in maniera isolata o al più sparsa sulle regioni centro-meridionali. Le condizioni meteo infatti si presentano decisamente più stabili e asciutte e con maggiori schiarite al settentrione, con temperature che risultano comunque decisamente fresche, soprattutto se relazionate al periodo.

Nel pomeriggio esploderà il maltempo

Nel corso delle prossime ore e più precisamente nel pomeriggio di oggi, le condizioni meteo incorreranno in nuovo peggioramento, con l’esplosione di piogge e temporali sparsi sulle regioni centro-meridionali, che porteranno la neve a quote di montagna e fenomeni localmente anche intensi. L’assenza di un campo di Alta pressione sul Mediterraneo centrale espone l’Italia all’instabilità, con clima che risulterà tutt’altro che primaverile.

Residua instabilità per Pasquetta

Al maltempo del pomeriggio odierno seguirà un miglioramento graduale in serata che finirà per portare tempo più asciutto un po’ dappertutto, con rovesci residuali che potranno interessare solo la Calabria e la Puglia centro-meridionale. La giornata di domani lunedì 10 aprile sarà caratterizzata da maggiore stabilità sullo stivale, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, con residuo maltempo che si concentrerà principalmente sulle aree interne del meridione, con piogge e temporali che occasionalmente sconfineranno fin sulla costa. Ma, in compenso, intensificherà la ventilazione, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Più stabile al centro-nord, venti in intensificazione con raffiche localmente fino a 80km/h

Maggiore stabilità caratterizzerà pertanto soprattutto le regioni centro-settentrionali, dove sono attesi peraltro cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, con nuvolosità in aumento in serata solo al nordovest. I venti tenderanno ad intensificarsi, fino a raggiungere localmente raffiche fino a 80km/h in particolare in Puglia. La giornata di Pasquetta sarà tuttavia ventilata un po’ ovunque e soprattutto al centro-sud, con tempo nuovamente in miglioramento in serata dopo le piogge e i temporali pomeridiani.

