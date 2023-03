Meteo Roma – Stabilità ad oltranza, con temperature miti. Ecco le previsioni per il Lazio

Condizioni meteo a Roma

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede una goccia fredda in transito sulle regioni del sud Italia; sulle regioni centrali invece avremo tempo per lo più stabile, con cieli per lo più soleggiati; stabilità prevalente anche sulla capitale come vedremo nel prossimo paragrafo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo di Roma per oggi

Meteo Roma – Queste le previsioni meteo per oggi 21 Marzo: nella giornata odierna avremo un miglioramento delle condizioni meteo sul Lazio, grazie allo spostamento verso sud-est della piccola goccia fredda. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli per lo più sereni e locali addensamenti da nuvolosità bassa. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati e locali addensamenti sul Basso Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature in rialzo, comprese su Roma tra 11°C e 20°C.

Meteo Roma domani

Meteo domani – Condizioni meteo stazionarie nella giornata di domani con cieli poco o irregolarmente nuvolosi; tempo stabile anche nel corso delle ore serali dove avremo nubi basse specie sui settori costieri e qualche banco di nebbia nelle vallate. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Le temperature sono previste in lieve aumento nelle massime, comprese tra 10°C e 21°C.

Tendenza meteo per la settimana

Dopo il maltempo torna la stabilità sul Lazio. La goccia fredda, come abbiamo appena visto, tenderà infatti già da domani ad allontanarsi dalle regioni centrali. Prosieguo di settimana che vedrà il ritorno dell’alta pressione, con tempo nuovamente stabile su Roma e temperature che si porteranno al di sopra delle medie del periodo. Rimanete aggiornati!

Meteo Roma

