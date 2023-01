Meteo Torino – Nubi in aumento, ma con pochi fenomeni sul capoluogo; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori piemontesi. Alta pressione in cedimento sull’Italia sta favorendo l’ingresso di correnti più umide ed instabili dai quadranti occidentali. Tornano nubi e qualche precipitazione sul nord Italia tra oggi e domani, poi arrivano freddo e neve anche a bassa quota nel corso della prossima settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Nubi di passaggio, ma con fenomeni solo sulle Alpi

Alta pressione che verrà rapidamente erosa dal flusso Atlantico, determinando un aumento della nuvolosità sul Piemonte nel corso della giornata odierna. Al mattino avremo infatti alternanza di nubi e schiarite su tutta la regione con deboli precipitazioni sulle Alpi di confine, nevose dai 700-900 metri in aumento verso i 1000 metri. Tempo asciutto su Torino. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Temperature al di sopra delle medie del periodo su Torino e comprese tra i +3°C della notte ed i +8/+9°C delle ore diurne.

Inizio settimana con molte nubi e neve sulle Alpi

Meteo Torino – Inizio di settimana con molte nubi sul Piemonte, per il passaggio di umide correnti occidentali. Scarsi se non assenti i fenomeni su Torino, mentre le precipitazioni si addosseranno in particolare ai settori alpini, dove risulteranno nevosi a partire dai 500-700 metri. Prossima settimana invernale, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Inverno in arrivo la prossima settimana!

La prossima settimana vedrà condizioni meteo invernali sul Piemonte, per la discesa di correnti polari sull’Italia. Giornata di lunedì attesa con molte nubi, ma con tempo asciutto su Torino, con neve sulle Alpi di confine dai 500-700 metri. Martedì maltempo con precipitazioni diffuse che potrebbero risultare nevose a bassissima quota, con qualche fiocco sino ai settori di pianura tra alessandrino e vercellese. Tanta neve in arrivo sulle Alpi, specie di confine, con accumuli abbondanti fin sotto i 1000 metri. Rimanete aggiornati!





