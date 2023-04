Meteo – Violento maltempo flagella la Lombardia, una frana ha causato notevoli disagi alla viabilità: i dettagli

Maltempo abbandona l’Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano un evidente miglioramento delle condizioni meteo in atto sulla nostra Penisola, a causa dell’allontanamento delle correnti di maltempo dovuto ad una nuova spinta dell’Anticiclone verso il Mediterraneo centrale. Le condizioni meteo stanno pertanto tornando generalmente stabili e asciutte, con temperature che peraltro non subiscono variazioni particolari rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Clima primaverile al sud

Mentre negli ultimi giorni il maltempo ha imperversato in maniera sparsa soprattutto sui settori interni delle regioni centro-settentrionali, provocando talvolta anche danni, altrove oltre a registrarsi un certo grado di stabilità si è assistito a un clima pienamente primaverile, soprattutto al meridione. Le temperature infatti hanno spesso raggiunto e superato i +20°C di massima sulle regioni centro-meridionali, laddove non si è azionata instabilità.

Forte maltempo nella notte sull’alta Lombardia

Già dalla serata di ieri e fino alle prime ore della notte odierna le condizioni meteo apparivano spiccatamente instabili sulle aree più settentrionali del Paese e in particolare sull’alta Lombardia, dove non sono mancati disagi importanti soprattutto nel lecchese, come vedremo nel prossimo paragrafo (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI LECCO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO). Il maltempo è andato in seguito gradualmente spegnendosi nel corso della giornata odierna.

Frana sulla Strada Statale 36, chiusa temporaneamente

Stando a quanto si apprende dal sito “milano.repubblica.it” il violento maltempo che nella notte ha flagellato soprattutto la Valsassina avrebbe provocato una frana sulla Strada Statale 36, altrimenti conosciuta come “Lecco-Bellabio”, all’altezza della galleria Giulia. La strada sarebbe stata chiusa (e già riaperta attualmente) per permettere lo sgombero dei detriti e del fango dalla carreggiata. Si sarebbero formate di conseguenza lunghe code, col traffico che è andato decongestionandosi dopo qualche ora. Fortunatamente, nessuna persona risulta coinvolta.

