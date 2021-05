METEO WEEKEND – Aria fresca da nord-est porterà TEMPO INSTABILE sull’Italia. Ecco la TENDENZA per l’ultimo WEEKEND di MAGGIO

Aria più fresca diretta verso l’Italia

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Dopo la fase di maltempo di ieri a causa del transito di una saccatura di origine atlantica, le condizioni meteo sono più stabili nella giornata odierna. Un’area depressionaria presente sull’Europa centro-settentrionale farà affluire aria fredda in quota verso la penisola italiana, portando locale instabilità specie al Nord-Est.

Previsioni meteo sull’Italia per la giornata odierna

Nella mattinata odierna avremo nubi sparse su tutte le regioni ma con condizioni meteo per lo più asciutte. Maggiori addensamenti al Nord-Est con piogge sul Triveneto che inizieranno a cadere già da metà mattinata. Nel pomeriggio ancora piogge sul Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia ed instabilità su rilievi appenninici centro-settentrionali. Tempo stabile sui restanti settori con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. In serata ancora instabilità al Nord-Est, asciutto altrove con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi e qualche velatura in transito da ovest sulle regioni centro-meridionali. Intensa presenza di nubi basse lungo il litorale settentrionale della Sicilia.

Tempo stabile per i giorni a seguire

Nella giornata di domani il tempo sarà per lo più stabile. I cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi con nuvolosità in aumento in serata per nubi provenienti da ovest. Nella giornata di giovedì un piccolo promontorio di alta pressione è in espansione sul Mediterraneo centrale mentre al Nord si avrà un passaggio instabile. Nella mattinata di giovedì avremo tempo stabile con nuvolosità irregolare sulle regioni centro-meridionali e lungo l’arco alpino, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio le condizioni meteo vanno migliorando su gran parte dell’Italia, mentre un passaggio instabile porterà piogge al Nord-Est, specie a ridosso dei rilievi alpini. Migliora ovunque in serata. Anche la giornata di venerdì risulterà piuttosto stabile. Avremo per lo più cieli sereni o poco nuvolosi sulla penisola italiana, mentre sulle Isole Maggiori avremo maggiore nuvolosità a causa di un piccolo minimo in risalita dal Marocco, ma non dovrebbero esserci precipitazioni associate. Nel pomeriggio qualche nube in più anche lungo i rilievi. Andiamo ora a vedere la tendenza meteo per il weekend.

