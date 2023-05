Meteo weekend – Condizioni meteo altalenanti con frequente instabilità anche nei prossimi giorni

Condizioni meteo in Italia

Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano! Un’area di alta pressione si estende sul bacino del Mediterraneo, tuttavia si verificano ancora alcune perturbazioni in quota. Ciò provoca condizioni meteorologiche instabili nel pomeriggio con rovesci e temporali frequenti. I fenomeni più intensi anche quest’oggi avverranno lungo l’Appennino Ligure fin sulla Campania, e si verificano anche forti temporali in Sardegna. Instabilità che dovrebbe proseguire anche nel fine settimana. Vediamo i dettagli.

Continua l’instabilità nel weekend?

Tendenza meteo –Nei prossimi giorni, il clima diventerà sicuramente più caldo, ma senza eccessi. Le temperature localmente raggiungeranno solo i +25/26 gradi. L’instabilità rimarrà protagonista con rovesci e temporali che continueranno a interessare le regioni settentrionali d’Italia. Anche nelle zone interne del Centro-Sud ci saranno fenomeni di maltempo almeno fino al weekend. Vediamo infine la tendenza per gli ultimi giorni di maggio.

Il copione non cambia anche col termine di Maggio

Tendenza fine Maggio – Per quanto riguarda gli ultimi giorni di maggio, non sono previste variazioni significative nelle condizioni meteorologiche. Ipotesi precedente di un possibile sistema depressivo con aria fredda proveniente dalla Scandinavia verso l’Europa centro-occidentale sembra ora meno probabile, poiché i modelli matematici indicano un anticiclone predominante sulla Gran Bretagna. Di conseguenza, le condizioni meteorologiche dovrebbero rimanere stabili anche a medio e lungo termine.

Come sarà il primo mese dell’Estate meteorologica?

Mancano ancora alcune settimane al mese di giugno 2023, che segna l’inizio dell’estate il 1° giugno. Proviamo quindi a dare una prima previsione meteorologica per giugno 2023, basandoci sulle ultime proiezioni dei modelli stagionali come ECMWF, CMCC ed NMME. A causa del riscaldamento globale, i mesi estivi tendono sempre meno a deludere le aspettative, soprattutto in termini di caldo. Diversi modelli indicano anomalie positive di temperatura su gran parte dell’Europa, in particolare nelle regioni occidentali. È prevista un’alta pressione di origine nord-africana che potrebbe spostarsi frequentemente tra la Penisola Iberica e la Francia, causando anomalie termiche positive. Anche alle latitudini più settentrionali, come l’Islanda e la Scandinavia, dovrebbero registrarsi temperature superiori alla media. Per quanto riguarda le precipitazioni, potremmo avere quantità inferiori alla media in Europa centro-orientale a causa dell’influenza degli anticicloni, mentre l’influsso di correnti fresche in quota, soprattutto da est, potrebbe portare a numerosi temporali con precipitazioni localmente superiori alla media nei Balcani e in Italia.

