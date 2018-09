Nel pomeriggio di ieri, Domenica 2 Settembre, una tromba marina è stata avvistata lungo il litorale di Piombino, in Toscana.

Tromba marina sul litorale di Piombino, attimi di panico generale – 3 Settembre 2018 – La perturbazione giunta nel fine settimana scorso sull’ Italia ha generato diversi episodi di maltempo sulle regioni centro-settentrionali con piogge, temporali, nubifragi e più di una tromba marina. Una tromba marina si è formata poco a largo delle coste a Piombino in Toscana durante il pomeriggio di ieri, Domenica 2 Settembre. Il fenomeno ha scaturito del panico per la popolazione sul posto e un fuggi fuggi generale, tuttavia non si registrano vittime o danni. Lo straordinario fenomeno ha attirato l’attenzione viceversa di numerosi residenti e turisti, numerose le foto scattate e i video. […]